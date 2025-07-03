Комахи висмоктують сік з рослин, та передають різні хвороби, пише 24 Канал. Якщо ви помітили білокрилку на капусті, то не обов’язково застосовувати хімічні засоби. Можна обійтися корисними лайфхаками за копійки.

Читайте також Кроти тікатимуть з городу наввипередки: цей бабусин метод працює безвідмовно

Як позбутися від білокрилки

Дачники розповіли про два дієві методи обприскування на основі рослин. Для першого розчину потрібно 30 грамів кореневищ бульби змішати з 40 грамами листя й залити теплою водою. Розчину треба дати настоятися 3 години, а тоді процідити через марлю й обприскувати рослину раз на 2 тижні.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Щоб скористатися іншим розчином, потрібно 100 грамів часнику подрібнити на терці й залити 500 міліграмами теплої води. Розчину треба дати настоятися 5 днів, а тоді процідити через марлю. Після цього 5 міліграмів розчину розводиться в 1 літрі води. Рослини потрібно обробляти раз на тиждень.



Дієві засоби від білокрилки / Фото Pexels

Мильний розчин

Цей засіб проти білокрилок є простим та ефективним. Для приготування господарське мило треба змішати з водою у пропорції 1:6. Коли мило добре розчиниться у воді, розчин потрібно нанести на уражені рослини раз на 10 днів за допомогою губки. Особливо ретельно треба обробити нижні частини листя. Засіб не лише знищить комах, але й відкладені яйця.

Йод

Допомагає позбутися від білокрилки розчин на основі йоду. Потрібно змішати чайну ложку засобу з 2 чайними ложками соди й додати 40 грамів рідкого мила. Тоді увесь розчин розбавляється 10 літрами води. Обприскувати засобом капусту потрібно кожних 2 – 3 дні.

До слова, ми розповіли, що треба зробити з капустою, щоб виросли великі головки.