Чи можна прати взуття в машинці: цю відповідь треба знати всім

Багато хто з нас замислюється над тим, чи можна взагалі прати кросівки у пральній машинці та чи таке часте прання не зашкодить взуттю. Є кілька порад, які допоможуть вам визначити, коли можна прати взуття, а коли від цієї ідеї варто відмовитися.

Кросівки без заперечення є найулюбленішим видом взуття жінок та чоловіків. Це й не дивно, оскільки вони зручні та комфортні, тож саме їх ми найчастіше одягаємо до повсякденних образів.

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Після тривалого користування взуття потребує прання. Часом ручна чистка взуття від бруду не зовсім ефективна, тож ми вдаємося до його прання в машинці, та якщо не дотримуватися певних рекомендацій, кросівки можуть значно пошкодитися чи розклеїтися. Про найбільші помилки прання кросівок у машинці – читайте далі.

Перевіряйте взуття перед пранням

Щоб переконатися в тому, що після прання ваші кросівки не постраждають, перевірте чи добре приклеїна підошва. Якщо ж ні, то таке взуття у машинку кидати не варто, оскільки барабан при тривалому обертанні лише пришвидшить процес відклеювання. У такому випадку періть вручну.

Неправильний режим

Обирайте для прання кросівок режим "Взуття". Якщо ж ваша машинка не оснащена цією функцією, тоді підійде "Делікатний" режим.

Віджимання

Не можна використовувати сильне віджимання, інакше кросівки просто потріскають. Фахівці радять становити швидкість, яка не перевищує позначку 600 віджимань.

Дотримуйтеся певних правил під час прання кросівок / Фото Pexels

Температура

Щоб кросівки зберегли свій вигляд, періть їх в температурі 30 градусів. Якщо треба позбутися складних забруднень, використовуйте ручне прання.

Як підготувати взуття до прання

Перед тим, як завантажити кросівки у пральну машину, очистіть протектор від ймовірних застряглих камінців. Устілки та шнурки витягніть, оскільки в пральній машинці вони скрутяться та стануть непридатними.

Як сушити взуття

Не можна сушити взуття у пральній машинці, бо в такому випадку його можна легко зіпсувати. На настінну батарею у ванній також їх ставити не варто, оскільки висока температура призведе до деформації кросівок. Найкраще використовувати сушіння на свіжому повітрі.