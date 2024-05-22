Білі шкарпетки – це ідеальне і універсальне доповнення практично до будь-якого образу. Ось тільки одна біда: вони зовсім недовговічні, і всього через кілька носінь на них з'являються важкі плями, які ніяк не виходить видалити.

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Харчова сода

Для того, щоб відбілити шкарпетки, ви можете використати звичайну харчову соду, яка є на кожній кухні – саме вона допоможе позбавитися сірого підтону за всього одне прання. Для того, щоб використати цей спосіб, вам потрібно замочити їх у відрі, раковині чи ванні, а потім додати туди соду.

У цій суміші шкарпетки потрібно залишити на кілька годин, а після цього випрати, як завжди, але також додати до барабана машинки трохи соди. Втім, пам'ятайте, що сода робить тканину жорсткою, тож також до прання можна додати чашку білого оцту.

Білий оцет

Оцтова кислота – це ще один неймовірний засіб для білосніжних шкарпеток. Вона допоможе із видаленням плям практично із будь-якої тканини, тож вам потрібно просто нагріти літр води та додати туди чайну ложку оцту, а потім замочити шкарпетки у суміші на пів години. Після цього виперіть їх як зазвичай.



Шкарпетки можна легко відбілити / Фото Pexels

Лимонний сік

Це – засіб, який можна знайти на кухні, та він годиться не тільки для кулінарії, але і для очищення багатьох плям. Він може впоратися із досить стійкими забрудненнями, тому буде дуже ефективний для очищення білих шкарпеток.

Приготуйте суміш води та лимонного соку, а після цього залиште шкарпетки у цій суміші на кілька годин. Якщо ж плями не зникають повністю, тоді вам потрібно натерти їх лимонним соком та пральним порошком.

Пральний порошок

Так, іноді достатньо і просто використати пральний порошок для того, аби позбутися більшості забруднень. Тож спершу промийте шкарпетки теплою водою, а після цього потріть їх із порошком, злийте воду та залиште так на ніч. Наступного ранку виперіть їх у пральній машині.