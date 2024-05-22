Белые носки – это идеальное и универсальное дополнение практически к любому образу. Вот только одна беда: они совсем недолговечны, и всего через несколько ношений на них появляются тяжелые пятна, которые никак не получается удалить.

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Пищевая сода

Для того, чтобы отбелить носки, вы можете использовать обычную пищевую соду, которая есть на каждой кухне – именно она поможет избавиться от серого подтона за всего одну стирку. Для того, чтобы использовать этот способ, вам нужно замочить их в ведре, раковине или ванне, а затем добавить туда соду.

В этой смеси носки нужно оставить на несколько часов, а после этого постирать, как всегда, но также добавить в барабан машинки немного соды. Впрочем, помните, что сода делает ткань жесткой, поэтому также к стирке можно добавить чашку белого уксуса.

Белый уксус

Уксусная кислота – это еще одно невероятное средство для белоснежных носков. Она поможет с удалением пятен практически с любой ткани, поэтому вам нужно просто нагреть литр воды и добавить туда чайную ложку уксуса, а затем замочить носки в смеси на полчаса. После этого постирайте их как обычно.



Носки можно легко отбелить / Фото Pexels

Лимонный сок

Это – средство, которое можно найти на кухне, и оно годится не только для кулинарии, но и для очистки многих пятен. Он может справиться с достаточно стойкими загрязнениями, поэтому будет очень эффективен для очистки белых носков.

Приготовьте смесь воды и лимонного сока, а после этого оставьте носки в этой смеси на несколько часов. Если же пятна не исчезают полностью, тогда вам нужно натереть их лимонным соком и стиральным порошком.

Стиральный порошок

Так, иногда достаточно и просто использовать стиральный порошок для того, чтобы избавиться от большинства загрязнений. Поэтому сначала промойте носки теплой водой, а после этого потрите их с порошком, слейте воду и оставьте так на ночь. На следующее утро постирайте их в стиральной машине.