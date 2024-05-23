Можно ли стирать обувь в машинке: этот ответ надо знать всем

Многие из нас задумываются над тем, можно ли вообще стирать кроссовки в стиральной машинке и не навредит ли такая частая стирка обуви. Есть несколько советов, которые помогут вам определить, когда можно стирать обувь, а когда от этой идеи стоит отказаться.

Кроссовки без возражений являются самым любимым видом обуви женщин и мужчин. Это и неудивительно, поскольку они удобные и комфортные, поэтому именно их мы чаще всего надеваем к повседневным образам.

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После длительного пользования обувь нуждается в стирке. Иногда ручная чистка обуви от грязи не совсем эффективна, поэтому мы прибегаем к ее стирке в машинке, и если не придерживаться определенных рекомендаций, кроссовки могут значительно повредиться или расклеиться. О самых больших ошибках стирки кроссовок в машинке – читайте дальше.

Проверяйте обувь перед стиркой

Чтобы убедиться в том, что после стирки ваши кроссовки не пострадают, проверьте хорошо ли приклеена подошва. Если же нет, то такую обувь в машинку бросать не стоит, поскольку барабан при длительном вращении только ускорит процесс отклеивания. В таком случае стирайте вручную.

Неправильный режим

Выбирайте для стирки кроссовок режим "Обувь". Если же ваша машинка не оснащена этой функцией, тогда подойдет "Деликатный" режим.

Отжим

Нельзя использовать сильный отжим, иначе кроссовки просто потрескаются. Специалисты советуют составлять скорость, которая не превышает отметку 600 отжиманий.

Придерживайтесь определенных правил во время стирки кроссовок / Фото Pexels

Температура

Чтобы кроссовки сохранили свой вид, стирайте их в температуре 30 градусов. Если надо избавиться от сложных загрязнений, используйте ручную стирку.

Как подготовить обувь к стирке

Перед тем, как загрузить кроссовки в стиральную машину, очистите протектор от вероятных застрявших камней. Стельки и шнурки вытяните, поскольку в стиральной машинке они скрутятся и станут непригодными.

Как сушить обувь

Нельзя сушить обувь в стиральной машинке, потому что в таком случае ее можно легко испортить. На настенную батарею в ванной также их ставить не стоит, поскольку высокая температура приведет к деформации кроссовок. Лучше всего использовать сушку на свежем воздухе.