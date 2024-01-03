Найбільша складність у пранні пуховика полягає в тому, що пуховий наповнювач дуже делікатний, тому треба правильно обрати температурний режим, щоб річ не зіпсувалась, а пуховий наповнювач не збився в грудочки.

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Помилково вважають, що пуховики не можна прати в домашніх умовах і їх треба здавати в хімчистку, але це далеко не так. Будь-який пуховий одяг можна випрати у пральній машинці.

Машинне прання

Прати пуховик можна звичайним порошком чи капсулами, однак перший варіант може залишити розводи. Щоб цього не сталося – придбайте спеціальну рідину для прання пуху.

Якщо на вашому пуховику є плями чи бруд (найчастіше в зоні обличчя чи рукавів) обробіть їх спочатку господарським милом або спеціальним засобом від плям. Після цього ретельно прополощіть і лише тоді кидайте в пральну машинку.

Перш ніж кидати пуховик в прання, застібніть блискавку чи позащіпайте клапани. Важливо, щоб нічого не зачепилося за підкладку куртки. Не кидайте в барабан ніякого іншого одягу. Пуховик треба прати лише в делікатному режимі з температурою не вище, ніж 30 градусів.





Пуховик можна легко відіпрати в домашніх умовах / Фото з інстаграму Ienki Ienki

Сушіння

Також корисно мати спеціальні м’ячі для сушіння або звичайні 3-4 м’ячики для тенісу. Ці м’ячі варто додавати в сушарку, щоб куртка швидше висохнула та повернула пуху пишність. Саме цей метод дозволить пуховій куртці після прання мати презентабельний вигляд без збитих грудочок.

Втім, якщо у вас немає сушарки, вам доведеться сушити пуховик вертикально на вішаку. Свіже повітря також допомагає добре висохнути, але цей процес займе трохи більше часу. До того ж вам доведеться час від часу розправляти забитий пух, щоб він не висох в такому стані.