Можливо, з настанням холодів ви відкладаєте усі короткі спідниці у дальню частину шафи? Що ж, насправді цього можна не робити. Спершу деякі трюки і поради можуть здатися вам незвичними, проте через деякий час ви будете відчувати себе цілком комфортно у спідницях навіть серед зими.

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Нанесіть трохи лосьйону

Виявляється, якщо ви натрете ноги лосьйоном перед тим, як одягати капронові колготки, а потім і спідницю, ви відчуватимете холод зовсім не так сильно. Тож якщо ви хочете одягти гарну спідничку у січневий холод, не забудьте випробувати цей спосіб!

Оберіть щільні непрозорі колготки

Чимало людей думають, що щільні колготки виглядають не так добре, як капронові, але їх також можна красиво стилізувати і вписати в свій гардероб та образ. Окрім того, так ви точно не замерзнете взимку та зможете носити спідниці у будь-яку погоду та температуру.

Носіть високі чоботи

Якщо ви маєте теплі зимові чоботи до колін – це фактично запорука того, що ви не замерзнете у спідниці взимку. Головне, обрати справді тепле взуття із підкладкою з хутра або щільного термоматеріалу, і тоді він зможе поширювати тепло по ваших ногах.



Високі чоботи допоможуть ефективно зігріти ноги взимку / Фото Pexels

Тримайте верхню частину тіла в теплі

Іноді тепло у верхній частині тіла може мінімізувати холод, який ви відчуваєте в ногах. Тож взимку варто не забувати про товсті, теплі светри, термобілизну, шарфи та пальта чи куртки. Так навіть з шикарною спідницею ви зможете утримувати баланс та не мерзнути.

Носіть вовняні спідниці

Матеріал, з якого пошита ваша спідниця, також відіграє дуже важливу роль у тому, наскільки тепло вам буде у ній на вулиці. А вовна – це чудова тканина, яка зможе зігріти ваше тіло, і якщо ваша спідниця до того ж досить довга, ви точно не змерзнете.