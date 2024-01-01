Рідзвяний кактус на відміну від вазону Різдвяна зірка (пуансетія) має не лише червоні квіти, але й рожеві, білі чи лавандові. Доглядати за цією рослиною досить просто, але якщо поводитися з нею, як зі звичайним кактусом чи піддавати впливу прямих сонячних промерів, рослина може зникнути.

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Вам важливо знати, що такий вазонок не любить спеки, а для цвітіння йому потрібне яскраве, але непряме світло. Тож якщо ви хочете, щоб Різдвяний кактус тішив вас своїм цвітінням, ви повинні надати сонячне середовище. Найкраще буде, якщо ви помістите кактус біля вікна, що виходить на схід або північ.



Ці поради допоможуть зберегти різдвяник / Фото Pexels

Освітленість допоможе рослині розквітнути. Ваша рослина буде добре рости, якщо вранці отримуватиме кілька годин сонячного світла. Недостатня кількість сонячного світла уповільнює їх зростання та перешкоджає цвітінню квітів.

Щоб рослина добре росла і цвіла – забезпечте їй 8 годин непрямого сонячного свтіла щодня. Обов'язково тримайте подалі Різдвяний кактус від джерел тепла – батарей, камінів, обігрівачів.