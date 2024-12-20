Як розморожувати рибу, щоб не зіпсувати її: названо 3 найкращі способи

Не завжди у нас є можливість тримати свіже філе у холодильнику, тож більшість вдаються до заморожування. Та для того, щоб приготовлена риба була смачною, треба знати, як її правильно розморожувати.

Розморожувати рибу варто трьома методами – у холодильнику, у холодній воді чи мікрохвильовій печі, пише 24 Канал з посиланням на Simply Recipes. Фахівці розповіли, як саме треба розморожувати конкретно лосося.

Читайте також Як обрати найсолодші мандарини: прості правила, які варто запам'ятати

Щоб зрозуміти, що риба в один з перелічених способів розморозилася, треба її зігнути. Якщо вона буде залишатися прямою чи важко згинатиметься, тоді процес розморожування доведеться продовжити.

Розморожування у холодильнику

За 8 – 12 годин до приготування лосося перекладіть його з морозилки до холодильника. Заморожувати рибу найкраще у зіп-пакеті й у ньому ж розморожувати. Якщо ви придбали лосось у вакуумному пакуванні, то можете його вийняти та поставити в контейнер для розморожування.

В іншому випадку упаковку можна проткнути виделкою, не знімаючи її. Рекомендовано розморожувати рибу в об'ємній посудині, щоб зібрати всю зайву воду.



Лосось добре розморожується у холодильнику / Фото Pexels

Розморожування у холодній воді

Замороженого лосося треба вийняти з вакуумної упаковки та перекласти в інший пакет. Далі потрібно глибоку миску наповнити водою й занурити всередину рибу. Пакет може спливати, тому можна використовувати тарілку.

Через 30 хвилин перевірте, чи риба розморозилася. Якщо ні, то воду треба злити й наповнити миску новою холодною водою. Цю процедуру треба повторити кілька разів. Процес розморожування займе максимум 2 години.

Розморожування у мікрохвильовій печі

Спосіб розморожування у мікрохвильовій печі є найшвидшим. Потрібно рибу витягнути х упаковки та покласти в тарілку. Далі залишається лише вибрати режим для розморожування. Загалом він складає від 2 до 4 хвилин. Лосось після мікрохвильовки варто одразу почати готувати.