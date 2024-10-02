Чому картопля дала поганий урожай: городники назвали основні причини

Усі дачники вже викопали картоплю, втім не всіх урожай міг потішити. Якщо ваша картопля погано вродила цього року, то на це могли вплинути кілька причин.

Урожай картоплі – це завжди сюрприз для дачника, оскільки бульби ростуть під землею, тож нашому оку непомітно, яку кількість ми отримаємо восени, пише "Сад-город". Часом дачники задумуються над тим, чому урожай став гіршим, ніж минулого року, тож на це є відповіді.

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Причини неврожаю картоплі

На кількість, якість та розмір бульб можуть впливати зовнішні чинники. До них належить:

невідповідна температура при посадці;

посуха в періоди активної вегетації та зростання бульб;

дуже спекотні або низькі температури влітку;

надмірна кількість опадів у першій половині літа;

велика кількість шкідників та хвороб на прилеглі території.

Передбачити урожай наступного року повністю неможливо, але для того, аби він був більшим, можна перестрахуватися від перепадів клімату. Для цього треба висадити на грядці ранню, середню та пізню картоплю.



Експерти розповіли, що впливає на поганий урожай картоплі / Фото Pexels

Якість посадкового матеріалу

Дачники використовують для посадки надлишки картоплі, але все це може призвести до дрібного урожаю. Чим якіснішим буде посадковий матеріал, ти менша ймовірність, що ви викопаєте маленьку картоплю.

Існує кілька правил вибору бульб для посадки, яких треба дотримуватися:

викидайте картоплю, яка уражена шкідниками, містить гниль, плісняву або інші хвороби;

уникайте посадки зелених бульб;

для посадки зберігайте найкращу картоплю або використовуйте спеціальну насіннєву;

при виборі сортів звертайте увагу на регіональну пристосованість до місцевого клімату та стійкість до хвороб.

Для кращого урожаю дачники дотримуються стандартної сівозміни та кожного року садять картоплю на новому місці. У крайніх випадках місце посадки картоплі можна змінювати раз на 3 роки. До поганого врожаю може призвести ще деяке порушення – це посадка одного й того ж сорту кожного року.

Ґрунт для посадки картоплі повинен бути повітропроникним, водопроникним та пухким. Щільний та вологий ґрунт є основною причиною поганого врожаю картоплі. Щоб покращити ґрунт треба внести добриво та підливати біологічним розчином.

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