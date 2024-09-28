Картопля зможе простояти цілу зиму, якщо скористатися одним методом, який вбереже її від вологи та плісняви, пише Express.

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Найдовше картопля зберігається у темному, сухому та прохолодному місці. Тепло і сонячне світло можуть призвести до гниття, тому не варто її тримати на кухні біля батарей чи на балконі з постійним доступом сонячного світла. Якщо ж ви будете дотримуватися цієї простої рекомендації, то картопля простоїть всю зиму.

Картопля хоче мати певний доступ до провітрювання, тому краще не зав’язувати повністю мішок та не зберігати її в герметичних контейнерах. Це можуть бути ящики з дірками, через які буде проходити повітря, а картоплю з підвалу в таких ящиках буде зручно збирати.



Поради щодо зберігання картоплі / Фото Pexels

Пам’ятайте, що картоплю треба окремо зберігати від цибулі та часнику, оскільки ці овочі стимулюють її проростання. І ще дуже важливо, щоб у приміщенні не було холодно, бо за мінусової температури картопля змерзне, тому у підвалі має підтримуватися температура 4 – 5 °C.

Невеликі партії картоплі можете зберігати в холодильнику, але не варто її мити заздалегідь, оскільки це призведе до вологості, тож вона почне гнити навіть в холодильнику. Ви можете лише повитирати овочі паперовим рушником від бруду.