Картофель сможет простоять целую зиму, если воспользоваться одним методом, который убережет ее от влаги и плесени, пишет Express.

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Дольше всего картофель хранится в темном, сухом и прохладном месте. Тепло и солнечный свет могут привести к гниению, поэтому не стоит ее держать на кухне возле батарей или на балконе с постоянным доступом солнечного света. Если же вы будете придерживаться этой простой рекомендации, то картофель простоит всю зиму.

Картофель хочет иметь определенный доступ к проветриванию, поэтому лучше не завязывать полностью мешок и не хранить его в герметичных контейнерах. Это могут быть ящики с дырками, через которые будет проходить воздух, а картофель из подвала в таких ящиках будет удобно собирать.



Советы по хранению картофеля / Фото Pexels

Помните, что картофель надо отдельно хранить от лука и чеснока, поскольку эти овощи стимулируют его прорастание. И еще очень важно, чтобы в помещении не было холодно, потому что при минусовой температуре картофель замерзнет, поэтому подвале должна поддерживаться температура 4-5 ° C.

Небольшие партии картофеля можете хранить в холодильнике, но не стоит ее мыть заранее, поскольку это приведет к влажности, поэтому она начнет гнить даже в холодильнике. Вы можете только вытереть овощи бумажным полотенцем от грязи.