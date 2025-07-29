Можливо, вам доводилося чути про забобони щодо поїздок – і чимало людей неухильно дотримуються їх перед кожною мандрівкою, адже вірять, що одна неправильна дія може вплинути на перебіг подорожі.

Існує чимало прикмет щодо поїздок – і предки намагалися їх дотримуватися, адже вважали дорогу небезпечною, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож розповідаємо про 5 справ, з якими варто бути особливо обережними.

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Мити голову та стригтися

Пращури вважали, що волосся має життєву силу, і тому ставилися до нього з великою повагою – і намагалися не стригтися перед поїздкою. Начебто такою дією людина втратить здоров'я, щастя та успіх.

Окрім того, вважалося поганою прикметою мити голову перед будь-якою важливою подією – зокрема і перед іспитами. Начебто з брудом змивалася і мудрість людини.

Мити та підмітати підлогу

Прибирання краще зробити не перед самою поїздкою, а на кілька днів раніше. До того ж займатися прибиранням заборонено не тільки людині, що їде, але й тому, хто залишається вдома – і краще не починати його, аж поки подорожній не добереться до пункту свого призначення. Ця дивна прикмета пояснюється там, що якщо винести щось з дому під час поїздки, людина може зіштовхнутися із труднощами та проблемами під час дороги.



Підмітати перед поїздкою не можна / Фото Pexels

Повертатися за забутими речами

Краще одразу ж ретельно перевірити, чи ви не забули чогось, адже повертатися за дрібничками після того, як ви вийшли з дому, вже не можна. Якщо все ж довелося зайти в дім ще раз, подивіться обов'язково у дзеркало та покажіть язик відображенню повір'я стверджують, що це має відлякати нечисть, яка переслідує людину під час подорожі.

До слова, є одна річ, яку з подорожі краще ніколи не привозити. Раніше ми вже розповідали про один небезпечний сувенір, що притягує нещастя в дім.

Зашивати одяг

У день від'їзду краще взагалі не брати в руки голку з ниткою. Але особливо небезпечним вважається пришивання ґудзиків – це начебто віщує великі неприємності. Не можна зашивати й на собі, не знімаючи одяг.

Випускати ключі

Коли виходите з дому перед поїздкою, міцно тримайтеся за ключі. Пращури вірили, що якщо вони впадуть – це віщує фінансові витрати у дорозі та невдачі.