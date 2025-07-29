Гусениці здатні знищити цілу головку капусти, тому треба вчасно застосувати срібний розчин, про який знають чимало досвідчених дачників, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини".

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Срібний розчин – це звичайна колоїдна вода зі сріблом, яку можна зробити самостійно за допомогою срібного аптечного антисептика. А ще можна скористатися простішим варіантом та використати слабкий розчин марганцівки в поєднанні з перекисом водню, який теж називають срібним, бо на листі після обробки він має легкий металевий блиск.

Як приготувати засіб від гусениць?

В 1 літрі води змішайте 10 крапель перекису водню, додайте один кристалик марганцівки, щоб вода отримала блідо-рожевий колір. Для посилення антисептичної дії можна додати 3 краплі йоду та 1 таблетку активованого вугілля. Капусту з обох боків потрібно обприскати вранці чи ввечері.



Капусту потрібно обробити від гусениць / Фото Pexels

Розчин не дасть змоги личинкам прикріпитися до листя, тож ні дорослі метелики, ні гусениці не зможуть наблизитися до капусти. Таку обробку можна повторити ще в середині серпня, щоб залишити цілі й неушкоджені головки капусти аж до осені.

До слова, личинки хруща пошкоджують коріння рослин, знищуючи овочі, ягоди та квіти, і можуть жити в ґрунті 3-4 роки. Як позбутися личинок хруща – читайте в нашому матеріалі.

Капуста часто піддається навалі шкідників, тому за овочами треба ретельно слідкувати, щоб виростити їх без будь-яких заражень.