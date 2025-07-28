Баклажани є вибагливими, тому всі проблеми рослини сигналізують через листя, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Якщо вчасно втрутитися, то можна врятувати урожай.

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Чому в’яне та жовтіє листя у баклажанів?

Прихований ворог – коренева гниль

Коренева гниль є найпоширенішою причиною в’янення помідорів, оскільки грибкові захворювання нищать корінці. Можна легенько розгребти ґрунт біля кореня: якщо він потемнів, то це точно грибок. У такому разі треба обробити томати засобом "Магнікур Енерджі". Він підійде для лікування чи профілактики. Препарат блокує розвиток патогенів та стимулює ріст нових коренів.

До слова, липні буряк потребує підживлення, щоб вирости великим і солодким. Яке добриво потрібне для буряка – читайте в нашому матеріалі.

Порушення вологи – недолив чи перелив

Баклажани люблять вологу, але застій води погано впливає на овочі. Не можна в спеку занадто сильно підливати рослини, бо від рідини коріння почне гнити. А от поверхневий полив може лише створити ілюзію вологи. Саме тому баклажани треба поливати раз на 3 дні по 5 літрів під кущ. Найкраще це робити у вечірній час, щоб волога не випаровувалася миттєво.



Причини пожовтіння листя баклажанів / Фото Pexels

Кислотність ґрунту або брак мінералів

Пожовтіння листя може сигналізувати про нестачу калію, заліза чи магнію. У такому випадку треба провести позакореневе підживлення комплексом мікроелементів. У магазинах можна придбати готові суміші. Як варіант, можна скористатися народним методом. Для цього в 10 літрах води треба розвести склянку попелу й дати настоятися добу, а тоді цим засобом підливати баклажани.