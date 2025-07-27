Досвідчені господині рекомендують вчасно видаляти пасинки, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Баклажани утворюють бічні пагони, які тягнуть на себе живлення. Обривання пасинків вплине на те, щоб овочі не витрачали сили на зайву зелену масу, а саме на формування плодів.

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Чим підживити баклажани у липні?

У липні для активного росту баклажанам потрібне мінеральне підживлення. Можна чергувати органічні, азотовмісні та форсфорно-калійні суміші, підживлюючи баклажани кожних 7 днів. Добре впливають на ріст баклажанів настої з трави, курячого посліду чи золи.

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Дачники люблять використовувати для баклажанів курячий послід. До 10 літрів треба додати пів літра посліду, настояти тиждень, а тоді 0,5 отриманого розчину розвести ще у 10 літрах води й полити рослини під корінь.

Через тиждень після удобрення курячим послідом, варто підживити баклажани настоєм із золи. До 10 літрів води додайте 1 літр деревної золи, залишіть на годину, а тоді полийте посадки. Така черговість добре підживить рослину в час плодоношення.

Чудовим калійним підживленням є бананові шкірки. До 3 літрів води додайте 2 – 3 шкірки й дайте їм настоятися 2 доби, а тоді отриманим розчином полийте баклажани під корінь.