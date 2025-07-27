Опытные хозяйки рекомендуют вовремя удалять пасынки, пишет 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости". Баклажаны образуют боковые побеги, которые тянут на себя питание. Обрывание пасынков повлияет на то, чтобы овощи не тратили силы на лишнюю зеленую массу, а именно на формирование плодов.

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Чем подкормить баклажаны в июле?

В июле для активного роста баклажанам нужна минеральная подкормка. Можно чередовать органические, азотсодержащие и форсфорно-калийные смеси, подкармливая баклажаны каждые 7 дней. Хорошо влияют на рост баклажанов настои из травы, куриного помета или золы.

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Дачники любят использовать для баклажанов куриный помет. К 10 литрам надо добавить пол литра помета, настоять неделю, а тогда 0,5 полученного раствора развести еще в 10 литрах воды и полить растения под корень.

Через неделю после удобрения куриным пометом, стоит подкормить баклажаны настоем из золы. К 10 литрам воды добавьте 1 литр древесной золы, оставьте на час, а тогда полейте посадки. Такая очередность хорошо подкормит растение во время плодоношения.

Замечательной калийной подкормкой являются банановые кожуры. К 3 литрам воды добавьте 2 – 3 кожуры и дайте им настояться 2 суток, а тогда полученным раствором полейте баклажаны под корень.