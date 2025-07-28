Баклажаны являются прихотливыми, поэтому все проблемы растения сигнализируют через листья, пишет 24 Канал со ссылкой на "Хорошие новости". Если вовремя вмешаться, то можно спасти урожай.

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Почему вянут и желтеют листья у баклажанов?

Скрытый враг – корневая гниль

Корневая гниль является самой распространенной причиной увядания помидоров, поскольку грибковые заболевания уничтожают корешки. Можно легонько разгрести почву у корня: если он потемнел, то это точно грибок. В таком случае надо обработать томаты средством "Магникур Энерджи". Он подойдет для лечения или профилактики. Препарат блокирует развитие патогенов и стимулирует рост новых корней.

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Нарушение влаги – недолив или перелив

Баклажаны любят влагу, но застой воды плохо влияет на овощи. Нельзя в жару слишком сильно подливать растения, потому что от жидкости корни начнут гнить. А вот поверхностный полив может лишь создать иллюзию влаги. Именно поэтому баклажаны надо поливать раз в 3 дня по 5 литров под куст. Лучше всего это делать в вечернее время, чтобы влага не испарялась мгновенно.



Причины пожелтения листьев баклажанов / Фото Pexels

Кислотность почвы или недостаток минералов

Пожелтение листьев может сигнализировать о недостатке калия, железа или магния. В таком случае надо провести внекорневую подкормку комплексом микроэлементов. В магазинах можно приобрести готовые смеси. Как вариант, можно воспользоваться народным методом. Для этого в 10 литрах воды надо развести стакан золы и дать настояться сутки, а тогда этим средством подливать баклажаны.