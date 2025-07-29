Возможно, вам приходилось слышать о суевериях относительно поездок – и многие неукоснительно придерживаются их перед каждым путешествием, ведь верят, что одно неправильное действие может повлиять на ход путешествия.

Существует немало примет относительно поездок – и предки старались их придерживаться, ведь считали дорогу опасной, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому рассказываем о 5 делах, с которыми стоит быть особенно осторожными.

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Мыть голову и стричься

Предки считали, что волосы имеют жизненную силу, и поэтому относились к ним с большим уважением – и старались не стричься перед поездкой. Вроде бы таким действием человек потеряет здоровье, счастье и успех.

Кроме того, считалось плохой приметой мыть голову перед любым важным событием – в том числе и перед экзаменами. Вроде бы с грязью смывалась и мудрость человека.

Мыть и подметать пол

Уборку лучше сделать не перед самой поездкой, а на несколько дней раньше., К тому же заниматься уборкой запрещено не только едущему человеку, но и тому, кто остается дома – и лучше не начинать ее, пока путник не доберется до пункта своего назначения. Эта странная примета объясняется там, что если вынести что-то из дома во время поездки, человек может столкнуться с трудностями и проблемами во время дороги.



Подметать перед поездкой нельзя / Фото Pexels

Возвращаться за забытыми вещами

Лучше сразу же тщательно проверить, не забыли ли вы чего-то, ведь возвращаться за мелочами после того, как вы вышли из дома, уже нельзя. Если все же пришлось зайти в дом еще раз, посмотрите обязательно в зеркало и покажите язык отражению поверья утверждают, что это должно отпугнуть нечисть, которая преследует человека во время путешествия.

К слову, есть одна вещь, которую из путешествия лучше никогда не привозить. Ранее мы уже рассказывали об одном опасном сувенире, что притягивает несчастье в дом.

Зашивать одежду

В день отъезда лучше вообще не брать в руки иголку с ниткой. Но особенно опасным считается пришивание пуговиц – это вроде бы предвещает большие неприятности. Нельзя зашивать и на себе, не снимая одежду.

Выпускать ключи

Когда выходите из дома перед поездкой, крепко держитесь за ключи. Предки верили, что если они упадут – это предвещает финансовые расходы в дороге и неудачи.