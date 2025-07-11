Щоб виросли великі та м'ясисті: як пришвидшити ріст помідорів

Кожен городник мріє про ідеальний урожай помідорів. Для того, щоб овочі виросли великими та соковитими, варто вдатися до кількох лайфхаків, які зможуть навіть пришвидшити їхнє дозрівання.

Не завжди помідори встигають дозріти в правильний термін, тому дачники намагаються прискорити їхній ріст без використання хімії, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Городниці з Одеси".

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Як пришвидшити ріст помідорів

Є три перевірені способи, які допомагають налагодити швидке дозрівання томатів у короткі терміни. На швидкість достигання плодів впливають перевірені методи, якими одеситка користується з року в рік. За її словами, ці прості лайфхаки дають стабільний результат.

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Формування куща

Якщо наприкінці серпня помідори ще не достигли, тоді потрібно прищипнути верхівки томатів. Видаліть зайві пасинки, які не дозволяють рослині плодоносити. Цей метод дозволить зосередити всі ресурси овоча на визрівання сформованих плодів. Садівниця зазначила, що ця техніка підійде для всіх сортів томатів.



Поради, які допоможуть пришвидшити ріст помідорів / Фото Pexels

Санітарна обрізка

Усуньте нові квітконоси, які не встигнуть дати урожай. Нижнє листя обріжте до першої стиглої китиці, а хворе листя видаліть, бо воно лише гальмує дозрівання. Можна навіть прибрати до 50% листя, щоб рослина зосередилася на плодах, а не на нарощенні зеленої маси.

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Штучне створення стресу

Цей метод допомагає стимулювати плодоношення. Потрібно на відстані 30 сантиметрів від куща встромити лопату на половину. Завдяки цьому порушиться коренева система, тож рослина почне швидше дозрівати. Щоб уникнути розтріскування плодів, варто поступово зменшувати полив.