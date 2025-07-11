Не всегда помидоры успевают созреть в правильный срок, поэтому дачники пытаются ускорить их рост без использования химии, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Огородницы из Одессы".

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Как ускорить рост помидоров

Есть три проверенных способа, которые помогают наладить быстрое созревание томатов в короткие сроки. На скорость созревания плодов влияют проверенные методы, которыми одесситка пользуется из года в год. По ее словам, эти простые лайфхаки дают стабильный результат.

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Формирование куста

Если в конце августа помидоры еще не созрели, тогда нужно прищипнуть верхушки томатов. Удалите лишние пасынки, которые не позволяют растению плодоносить. Этот метод позволит сосредоточить все ресурсы овоща на вызревание сформированных плодов. Садовод отметила, что эта техника подойдет для всех сортов томатов.



Советы, которые помогут ускорить рост помидоров / Фото Pexels

Санитарная обрезка

Устраните новые цветоносы, которые не успеют дать урожай. Нижние листья обрежьте до первой спелой кисти, а больные листья удалите, потому что они только тормозят созревание. Можно даже убрать до 50% листьев, чтобы растение сосредоточилось на плодах, а не на наращивании зеленой массы.

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Искусственное создание стресса

Этот метод помогает стимулировать плодоношение. Нужно на расстоянии 30 сантиметров от куста воткнуть лопату на половину. Благодаря этому нарушится корневая система, поэтому растение начнет быстрее созревать. Чтобы избежать растрескивания плодов, стоит постепенно уменьшать полив.