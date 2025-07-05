Раннее пожелтение листьев и ботвы картофеля свидетельствует о проблемах с растениями – и лучше борьбу с ними не откладывать, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Агроцентр".

Интересно Эти 5 цветов будут цвести снова и снова: их можно срезать целое лето

Для того, чтобы спасти картофель, сначала нужно разобраться, почему начала желтеть ботва. И причин у этого преждевременного явления может быть несколько.

Дожди

Неблагоприятная погода может способствовать увяданию картофельных листьев – и все из-за того, что в дождливое лето на поверхности почвы образуется плотная корка, что не позволяет кислороду проникнуть к корням.

Болезни

Листья и ботва порой увядает и из-за того, что на картофеле появились болезни – обратите внимание на появление темных пятен на листьях. Для борьбы с болезнями пораженные части растения нужно сразу же удалить, а ботву опрыскать раствором хлорокиси меди, а через семь дней провести обработку медным купоросом.



Картофель нужно обрабатывать от болезней / Фото Pexels

К слову, ранее мы уже рассказывали, как можно отвести проволочника от картофеля элементарным народным способом.

Мало азота в земле

Для роста картофеля нужны питательные вещества – и в том числе азот. Если в почве его не хватает, это может привести к пожелтению и опадению листьев. Подкормка азотом может улучшить состояние ботвы картофеля и увеличить количество картофелин в конце сезона.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Но вносить азот в июле не стоит – это делается еще перед посадкой картофеля.