Черные пятна, что неожиданно начинают появляться на плодах, стеблях и листьях помидоров – это серьезная проблема, разбираться с которой стоит без промедлений, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Сад и огород".

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Что делать, если почернели помидоры?

Если ваши помидоры начали понемногу чернеть, это может сигнализировать о заболевании растения. Вот несколько распространенных болезней, которыми могут заболеть ваши помидоры:

гниль;

фитофтороз;

сухость почвы;

некроз стебля;

пятнистость.

Эти заболевания часто развиваются из-за неправильного ухода, заражения культур рядом, или же из-за плохой погоды. Для того, чтобы спасти помидоры, нужно регулярно проводить профилактику – а также понять, что делать в случае каждого конкретного заболевания.



Помидоры могут чернеть по разным причинам / Фото Pexels

Серая гниль

Эта болезнь появляется на пасленовых из-за высокой влажности, дождей и холодных туманов – именно такие условия создают наилучшие условия для активации патогенных грибков.

Все плоды в случае такого заболевания покрываются черными точками, поэтому до середины лета нужно провести обеззараживание растений фунгицидами.

Можно использовать вместо химии и народные методы: настой из тертого чеснока и воды в пропорции 30 граммов на 10 литров жидкости.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что делать с другой неприятной проблемой, возникающей в июле – что делать с пожелтением ботвы на картофеле.

Фитофтороз

Еще одно распространенное заболевание, поражающее помидоры летом – это фитофтора. И из-за нее листочки изнутри становятся серыми, а снаружи появляются бурые пятна. Болезнь прогрессирует очень быстро, поэтому реагировать нужно соответственно.

Опрыскайте растения раствором соли или 1% бордоской смесью, приготовленную из извести и медного купороса.

Дважды в месяц помидоры также нужно подвергать воздействию полихлора, или хлорокиси меди – 20 граммов на ведро.

Вершинная гниль

В период вегетационного роста помидоры могут подвергаться огромному количеству болезней – во время формирования помидоров на них появляется вершинная гниль. Недуг может поразить растение, но больше всего затрагивает плоды. Очень часто прогрессирует она из-за недостатка кальция в почве.