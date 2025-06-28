Секрет дозрівання авокадо: з'їсти можна вже через добу

Не завжди в супермаркеті можна знайти м’яке авокадо, часом воно досить тверде. Для того, щоб воно швидко дозріло, варто скористатися одним дієвим лайфхаком.

Авокадо є чудовим інгредієнтом для сніданку, обідніх перекусів, чи додатком до легкого літнього салату на вечір, пише 24 Канал з посиланням на Express. Тверде авокадо може достигнути само по собі, але для цього треба виділити певний час.

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Завдяки одному секрету, улюблене всіма авокадо може достигнути вже за один день. Тверде авокадо погано ріжеться й не зовсім апетитне, тому розповідаємо, як самостійно довести його до ідеального стану.

Як пришвидшити дозрівання авокадо

У літню пору в кожного з нас на кухні є корзина з фруктами. Вони виділяють етилен, який прискорює природне дозрівання. Саме тому авокадо потрібно поставити поруч з бананами, яблуками та апельсинами.

Авокадо потрібно покласти в паперовий пакет разом з цими фруктами на 24 години. За добу ви здивуєтеся від того, наскільки авокадо стало м’якшим. Упакування сприяє тому, щоб етилен накопичувався концентрованіше.



Авокадо може дозріти досить швидко / Фото Pexels

Не варто використовувати поліетилен, оскільки він не пропускає повітря та накопичує вологу. Через це фрукти можуть почати підгнивати.

До слова, раніше ми розповідали, у яких місцях ніколи не можна садити огірки – вони не дадуть урожаю.

Якщо ж у вас є велика кількість яблук, але немає інших фруктів, то авокадо потрібно покласти на низ миски, а зверху засипати все яблуками. Тоді накрийте ємність рушником та поставте в темне місце в кухонну шафу. На наступний день авокадо встигне дозріти.

Не кладіть авокадо в холодильник, оскільки низька температура сповільнює його дозрівання. У холод його потрібно покласти лише після того, як він достигне, щоб запобігти перегріванню.