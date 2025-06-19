Молоко прискорить дозрівання огірків: 3 рецепти підживлення

Усі дачники хочуть мати великий урожай, а для того, щоб цього досягнути, потрібно не лише підливати овочі, але й підживлювати та навіть використовувати методи, які будуть стимулювати їхній ріст. Огірки можуть вродити набагато швидше, якщо дати їм певні добрива.

Звичайне молоко здатне покращити ріст огірків та навіть вберегти їх від різних шкідників та хвороб, пише 24 Канал з посиланням на "Жіночий портал".

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Як молоко покращує ріст огірків

У молоці міститься багато корисних мікроелементів, які дуже люблять огірки – це кальцій, калій, магній та фосфор. Вони покращують імунітет рослини, допомагають овочам рости міцними та збільшують стійкість до зовнішніх впливів.

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Дачники радять обирати для підживлення домашнє молоко, оскільки в магазинних містяться консерванти, тож результативності від них не буде. Для приготування підгодівлі, молоко потрібно розвести з водою.

Якщо цього не зробити, то це лише нашкодить рослині. Для обприскування огірків потрібно розвести молоко з водою у співвідношенні 1:10, а для поливу під корінь на половину менше – 1:5.

Стимулююча підгодівля

Для прискорення зав’язі та активування росту, молочну суміш варто вносити під корінь. Потрібно взяти літр молока, 2 столові ложки меду, 10 крапель йоду та 100 грамів деревного попелу.



Молочна підгодівля для огірків / Фото Pexels

Усе потрібно перемішати й залишити для настоювання на 2 доби. Після цього використовувати 300 міліграмів підживлення під кожну рослину. Перед внесенням добрива грядки потрібно полити, щоб ґрунт був вологим.

Захист від хвороб

Молоко діє на рослини як природний захисник, тому може вберегти овочі від гнилі, борошнистої роси та інших бактеріальних інфекцій. Для розчину потрібно 0,5 літра молока, 10 грамів натертого господарського мила, 15 крапель йоду та 5 літрів води. Цим розчином потрібно обприскати стебла та листя зранку, щоб уникнути опіків від сонця.

До слова! Огірки не слід садити поруч з певними рослинами. Невдалий вибір місця для посадки огірків може призвести до їхньої вразливості до шкідників, грибкових захворювань, а також зниження врожайності та якості плодів.

Профілактика грибка

Якщо овочі ростуть добре, а на огірках не помітно ніяких захворювань, то можна скористатися молочною сумішшю для профілактики. Для цього потрібно до 5 літрів води додати 20 крапель йоду, 0,5 літра молочної сироватки, та одну столову ложку перекису водню.

Цей розчин знищує патогени та зміцнює стінки рослини. Використовувати його можна кожних 2 тижні.