Що станеться з тілом, якщо присідати кожного дня: ви будете приємно вражені

Спорт має безліч переваг, про які знають, напевне, вже всі. Літній сезон вже наближається, тож якщо хочете мати гарну фігуру, достатньо лише підтримувати фігуру у формі.

Якщо ви ще не увійшли повноцінно у спортивний ритм, то можна розпочати з бази та найпростішого тренування – присідання. Всього лише 3 хвилини на день щодня здатні сформувати підтягнуте тіло.

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Що станеться з тілом від 3 хвилин присідань

По-перше, таке тренування потребує зовсім трохи часу, а по-друге, воно принесе багато користі. Окрім того, це ідеальний варіант для швидкого й ефективного домашнього тренування. Тож що ж станеться з тілом, якщо не пропускати присідання та виділяти кожного дня на це 3 хвилини?

Покращиться постава

Від присідання у вас може покращитися постава. Це стається внаслідок напруження і регулярних повторень. М’язи спини помітно зміцнюються. Якісні та глибокі присідання покращують рухливість тазостегнових суглобів, тож це допомагає виправити поставу й усуває біль в поперику.

Станете стрункішою

Присідання допомагають покращити форму сідниць та позбутися зайвого жиру та навіть зменшити прояви целюліту на стегнах. Також вправи залучають до роботи нижню частину спини й прес.



Щоденні присідання мають безліч переваг / Фото Pexels

Покращиться робота лімфатичної системи

Під час виконання вправ залучається нижня частина тіла, тож це допомагає посилити кровообіг у ділянці таза. Експерти кажуть, що присідання є незамінною вправою для всіх, хто працює сидячи.

Зміцняться м’язи нижньої частини тіла

Присідання активують велику кількість м’язів нижньої частини тіла: квадрацепси, біцепси стегна, сідничні м’язи та м’язи ікри. Присідання їх зміцнюють та збільшують.

Станете сильнішими та витривалішими

Регулярні присідання допомагають збільшити силу й витривалість нижньої частини тіла.

Покращиться здоров’я та метаболізм

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Присідання сприяють покращенню загального самопочуття, додають енергії та допомагають роботі серцево-судинної системи, посилюють кровообіг та метаболізм.

Покращиться рівновага

Послідовна практика присідань покращить рівновагу і допоможе краще контролювати тіло в просторі.

Посилиться гнучкість і рухливість

Присідання також впливають на гнучкість та рухливість суглобів у стегнах, колінах та гомілках.

Схоже, в кількох хвилинах присідань на день є безліч переваг, які не варто оминати увагою. Тому налаштуйте себе на гарний результат та знайдіть час навіть посеред робочого дня для того, щоб покращити здоров’я та тіло.