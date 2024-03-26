Низька якість сну – це серйозна проблема, від якої страждає чимало людей. Та багато чого залежить від того, як ви ставитеся до сну і від того, що ви робите до того, як вимкнете світло. Про кілька корисних звичок може розповісти доктор медичних наук Кен Цвейг.

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Вечеряйте задовго до сну

Саме постійні перекуси перед сном та пізні вечері часто є постійним явищем для людей, і ви нічого не можете з цим вдіяти. Та все ж перетворювати це на звичку не варто, і коли ласощі стають регулярними, це може із багатьох причин негативно вплинути на ваш сон.

Тож намагайтеся поїсти принаймні за 2 – 3 години до сну, щоб дати вашому організму вдосталь часу для того, щоб запустити процес травлення.

Приберіть кофеїн

Кава – це чудово, і вона справді може дати вам енергію на цілий день. Та набагато краще буде пити цей напій зранку, а не ввечері. Тож якщо у вас є звичка пити ще другу чи навіть третю чашку кави після обіду, краще від неї відмовитися.

Такі стимулятори, як кофеїн, тільки пробуджують ваше тіло, і для того, щоб насолодитися кращим нічним сном, краще не вживати його надто пізно. Зважайте на те, що кофеїн може залишатися у вашому тілі протягом 12 годин!

До речі, те саме стосується і інших стимуляторів – зокрема, алкоголю та нікотину.

Не лягайте спати раніше

Можливо, вам потрібно дуже рано встати? Чимало людей у такій ситуації обирають наступну стратегію: вони раніше лягають спати, щоб отримати більше відпочинку. Та насправді це не надто ефективно.

Якщо ви ляжете спати надто рано, це може призвести до частіших пробуджень та погіршити якість вашого сну. Тож кращим варіантом буде просто лягти вчасно – тоді, коли ви це робите у решту днів.

Напишіть список справ

Дуже часто заснути заважає тривога та думки про всі справи та проєкти, за які потрібно взятися на наступний день. І для того, щоб заспокоїти ваш розум, ви можете написати список справ. Це допоможе вам впевнитися, що ви нічого не забули, і так ви будете більш підготованими до наступного дня.