3 продукти, які можуть призвести до вісцерального жиру: їх краще не вживати

Ви могли над цим і не задумуватися, проте є 3 продукти з прихованими жирами, які слід прибирати зі свого раціону, щоб запобігти вісцеральному жиру й не збільшити свою вагу.

Щодня ми споживаємо велику кількість продуктів, втім серед здорових варіантів є шкідливі, пише 24 Канал з посиланням на She Finds. Ці продукти часто сприймають як легкі, які не зможуть вплинути на наше тіло.

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Приховані жири часто ховаються в оброблених харчових продуктах, а їхнє регулярне споживання може порушити метаболізм й призвести до збільшення шкідливого жиру навколо органів, який називається вісцеральним жиром. Згодом це може призвести до проблем зі здоров’ям.

Експертка Дана Елліс Ханес розповіла про 3 несподівані продукти, які містять приховані жири й можуть сприяти утворенню цього вісцерального жиру, збільшенню ваги та запаленню.

Солодкі тістечка

Не варто захоплюватися солодкою випічкою, оскільки вона може негативно вплинути на вашу вагу та тіло. У тістечках є багато калорій, тож вони не забезпечать жодної поживної користі. У солодощах немає вітамінів та поживних мінералів, тож ви лише наповнюєте себе зайвими калоріями й погіршуєте метаболізм.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Вершкові соуси та заправки

Заправки додають смаку нашим салатам, однак вони перетворять нашу тарілку в калорійнну "бомбу". У цих соусах міститься багато насичених жирів та цукрів. Майонез, різні олії, заправки та сиропи мають занадто багато калорій. Найкращою альтернативою стане оливкова олія чи заправка на основі натурального йогурту зі свіжими травами та спеціями.



Уникайте різних соусів / Фото Pexels

Ароматизований йогурт

Йогурти ми часто вживаємо на перекус, але радимо відмовитися від ароматизованих варіантів, оскільки він містить цукор та штучні підсолоджувачі, які призведуть до більшого споживання калорій та збільшенню ваги в області живота. Краще оберіть несолодкий йогурт й додайте до нього свіжі фрукти чи трошки меду. Такий варіант буде набагато кориснішим.