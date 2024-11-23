3 продукта, которые могут привести к висцеральному жиру: их лучше не употреблять

Вы могли над этим и не задумываться, однако есть 3 продукта со скрытыми жирами, которые следует убирать из своего рациона, чтобы предотвратить висцеральный жир и не увеличить свой вес.

Ежедневно мы потребляем большое количество продуктов, впрочем среди здоровых вариантов есть вредные, пишет 24 Канал со ссылкой на She Finds. Эти продукты часто воспринимают как легкие, которые не смогут повлиять на наше тело.

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Скрытые жиры часто скрываются в обработанных пищевых продуктах, а их регулярное потребление может нарушить метаболизм и привести к увеличению вредного жира вокруг органов, который называется висцеральным жиром. Впоследствии это может привести к проблемам со здоровьем.

Эксперт Дана Эллис Ханес рассказала о 3 неожиданных продуктах, которые содержат скрытые жиры и могут способствовать образованию этого висцерального жира, увеличению веса и воспалению.

Сладкие пирожные

Не стоит увлекаться сладкой выпечкой, поскольку она может негативно повлиять на ваш вес и тело. В пирожных есть много калорий, поэтому они не обеспечат никакой питательной пользы. В сладостях нет витаминов и питательных минералов, поэтому вы только наполняете себя лишними калориями и ухудшаете метаболизм.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Сливочные соусы и заправки

Заправки добавляют вкуса нашим салатам, однако они превратят нашу тарелку в калорийную "бомбу". В этих соусах содержится много насыщенных жиров и сахаров. Майонез, различные масла, заправки и сиропы имеют слишком много калорий. Лучшей альтернативой станет оливковое масло или заправка на основе натурального йогурта со свежими травами и специями.



Избегайте различных соусов / Фото Pexels

Ароматизированный йогурт

Йогурты мы часто употребляем на перекус, но советуем отказаться от ароматизированных вариантов, поскольку он содержит сахар и искусственные подсластители, которые приведут к большему потреблению калорий и увеличению веса в области живота. Лучше выберите несладкий йогурт и добавьте к нему свежие фрукты или немного меда. Такой вариант будет гораздо полезнее.