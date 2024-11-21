Зимой овощи и фрукты обеспечивают организм питательными веществами, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Они богаты витаминами, которые помогают бороться с инфекциями и воспалениями. Зимний рацион становится уже не таким разнообразным как летом, поэтому овощи помогают восполнить дефицит витаминов и минералов, которые нужны для нормальной работы организма.

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В зимнее время наблюдается дефицит солнца и свежих продуктов, что может привести к недостатку витаминов. Именно овощи компенсируют этот недостаток. Какие же именно из них надо есть зимой – рассказываем далее.

Свежие овощи

Добавляйте в холодное время в свой рацион морковь, картофель, батат, редьку, свеклу, сельдерей и пастернак. В этих корнеплодах содержатся антиоксиданты, которые насыщают и обеспечивают организм витаминами, минералами, пектинами и клетчаткой.

Также стоит обратить внимание на капусту, тыкву, лук и чеснок. Не стоит забывать о зелени, огурцы, помидоры и перец. Эти тепличные овощи будут хорошо смаковать даже не в сезон.



Морковь полезно употреблять зимой / Фото Pexels

Замороженные овощи

Добавляйте в свой рацион спаржевую фасоль, брокколи, цветную и брюссельскую капусту, горошек, шпинат, перец и кукурузу. Отдельно или замороженные в смесях овощи позволят приготовить вкусное блюдо. Плюс этих продуктов в том, что они сохраняют свои полезные свойства, а вам не придется тратить время на очистку и нарезку продуктов.

Ферментированные продукты

Особенно полезными зимой являются ферментированные продукты. Добавляйте в рацион кимчи, огурцы, помидоры, оливки, квашеную капусту. Эти продукты обогащают микробиоту кишечника, регулируют кислотность желудка, улучшают переваривание пищи, обеспечивают ощущение сытости и защищают организм от оксидативного стресса.