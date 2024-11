Возможно, вы об этом не знали, но и зеленый, и черный чай изготавливают из одного растения, и отличаются они исключительно методами обработки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eat this, not that. После сбора листьев оно окисляется, и это и создает выразительный аромат и цвет чая, но процесс можно остановить с помощью тепла, и это инактивирует элементы. Так и получают различные чаи.

Какой чай полезнее?

И черный, и зеленый чай имеют схожие профили питательных веществ, ведь оба содержат кофеин, антиоксиданты и немало других важных фитонутриентов. Основные же различия между черным и зеленым чаем происходят от способов их обработки и окисления.

И хотя черный и зеленый чай содержат одинаковое количество полифенолов, в каждом чае они слегка отличаются, поэтому из-за методов обработки зеленый и черный чай могут предложить уникальные преимущества для здоровья.

И черный, и зеленый чай практически не содержат калорий (в черном чае их ноль, а в зеленом – меньше чем 2). А вот кофеина вы больше найдете, на удивление, в зеленом чае – 29 миллиграммов по сравнению с 26 в черном.



Зеленый чай содержит больше кофеина / Фото Pexels

Десятилетия исследований также показывают, что питательные вещества и в черном, и в зеленом чае могут поддерживать обмен веществ и здоровье сердечно-сосудистой системы.

Черный чай, впрочем, имеет несколько уникальных преимуществ:

Контроль веса . Считается, что полифенолы в черном чае являются более эффективными для похудения, чем полифенолы в зеленом.

. Считается, что полифенолы в черном чае являются более эффективными для похудения, чем полифенолы в зеленом. Противовоспалительные свойства. Из-за того, что черный чай содержит больше теафлавинов, он считается более полезным для антиоксидантной защиты.

Но это не значит, что зеленый чай не может предложить немало пользы для здоровья. Некоторые его уникальные свойства просто поражают: в частности, исследования показывают, что катехины зеленого чая могут действительно способствовать профилактике рака.

Поэтому определить, какой чай более полезен, просто невозможно, ведь каждый из них имеет немало преимуществ для здоровья, и оба напитка будут полезными для организма.