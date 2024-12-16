5 поз йоги проти болю в спині: вони під силу навіть новачкам

Біль у нижній частині спини – це неприємність, яка може спіткати кожного і зіпсувати день. На щастя, всього кілька вправ допоможуть впоратися із цим.

Йога приваблює багатьох людей в усьому світі через користь для здоров'я, яку вона може запропонувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Зокрема, корисною вона буде і проти болю у спині.

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Поза дитини

Це – одна з найпростіших поз йоги, виконати яку може будь-хто. Починаючи з рук та колін, перемістіть стегна назад на п'ятки і вниз, а чоло опустіть на підлогу. Якщо колінам незручно, підкладіть під них ковдру чи ще один килимок.

Коліна тримайте злегка розведеними, а раки заведіть назад від тіла долонями вгору. Залишаючись у цій позі, глибоко дихайте животом, аби пом'якшити та розслабити м'язи. Затримайтеся так на 30 – 60 секунд, або й довше, якщо вам зручно.



Поза дитини / Фото Pexels

Собака мордою вниз

Почати потрібно з рук та колін – тримайте коліна приблизно на ширині стегон, а пальці ніг підігніть. Руки мають бути на ширині плечей. Проведіть руками вперед та широко розведіть пальці.

Руками втисніться у килимок та відірвіть коліна від підлоги. Намагайтеся максимально випрямити ноги, витягаючи куприк до неба.



Собака мордою вниз / Фото Pexels

Затримайтеся на 5 – 6 вдихів.

Змінена бічна планка

Спершу потрібно лягти на лівий бік та викласти тіло в одну лінію. Тримаючи коліна разом, зігніть ліву ногу позаду, утворюючи кут у 90 градусів з тілом. Покладіть лівий лікоть під ліве плече та підніміть верхню частину тіла.

Потім відірвіть стегно від підлоги у бічну планку, аби ви утримували тіло лівим ліктем, лівим коліном та правою ногою. Затримайтеся у цій позі на 5 – 8 циклів дихання.



Бічна планка / Фото Pexels

Сарана

Ляжте на живіт, впершись чолом в килимок, а руки склавши вздовж боків долонями вниз. Пальцями ніг спирайтеся на килимок.

Зробіть глибокий вдих, а тоді видихніть і, зосередившись на роботі м'язів спини, підніміть голову, груди, руки та ноги від підлоги. Затримайтеся так на 3 – 6 вдихів. Вправу можна повторити кілька разів.

Коліна до грудей

Ляжте на спину та притисніть коліна до грудей, обхопивши гомілки руками. Голову тримайте на підлозі і розгойдуйтеся невеликими рухами з боку в бік. Залишайтеся так, скільки вам буде зручно, дихаючи животом, аж поки не відчуєте, що поперек починає розслаблятися.