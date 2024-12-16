5 поз йоги против боли в спине: они под силу даже новичкам

Боль в нижней части спины – это неприятность, которая может настигнуть каждого и испортить день. К счастью, всего несколько упражнений помогут справиться с этим.

Йога привлекает многих людей во всем мире из-за пользы для здоровья, которую она может предложить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. В частности, полезной она будет и против боли в спине.

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Поза ребенка

Это – одна из самых простых поз йоги, выполнить которую может любой. Начиная с рук и колен, переместите бедра назад на пятки и вниз, а лоб опустите на пол. Если коленям неудобно, подложите под них одеяло или еще один коврик.

Колени держите слегка разведенными, а раки заведите назад от тела ладонями вверх. Оставаясь в этой позе, глубоко дышите животом, чтобы смягчить и расслабить мышцы. Задержитесь так на 30 – 60 секунд, или дольше, если вам удобно.



Поза ребенка / Фото Pexels

Собака мордой вниз

Начать нужно с рук и коленей – держите колени примерно на ширине бедер, а пальцы ног подогните. Руки должны быть на ширине плеч. Проведите руками вперед и широко разведите пальцы.

Руками вжмитесь в коврик и оторвите колени от пола. Старайтесь максимально выпрямить ноги, вытягивая копчик к небу.



Собака мордой вниз / Фото Pexels

Задержитесь на 5 – 6 вдохов.

Измененная боковая планка

Сначала нужно лечь на левый бок и выложить тело в одну линию. Держа колени вместе, согните левую ногу позади, образуя угол в 90 градусов с телом. Положите левый локоть под левое плечо и поднимите верхнюю часть тела.

Затем оторвите бедро от пола в боковую планку, чтобы вы удерживали тело левым локтем, левым коленом и правой ногой. Задержитесь в этой позе на 5 – 8 циклов дыхания.



Боковая планка / Фото Pexels

Сарана

Лягте на живот, упершись лбом в коврик, а руки сложив вдоль боков ладонями вниз. Пальцами ног опирайтесь на коврик.

Сделайте глубокий вдох, а потом выдохните и, сосредоточившись на работе мышц спины, поднимите голову, грудь, руки и ноги от пола. Задержитесь так на 3 – 6 вдохов. Упражнение можно повторить несколько раз.

Колени к груди

Лягте на спину и прижмите колени к груди, обхватив голени руками. Голову держите на полу и раскачивайтесь небольшими движениями из стороны в сторону. Оставайтесь так, сколько вам будет удобно, дыша животом, пока не почувствуете, что поясница начинает расслабляться.