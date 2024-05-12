Протягом Світлого тижня на підвіконнях багатьох будинків можна було побачити свічки, які горіли. Вважається, що вони підказують померлим дорогу додому. Цієї неділі віряни йдуть до церкви, моляться за тих, кого вже немає з нами, та відвідують цвинтар, зазначає LifeStyle 24.

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Провідна неділя: що не можна робити

У Провідну неділю люди, за традицією, приносять на могили родичів різну їжу. Однак вживати її там заборонено, кажуть священники. Загалом рекомендується не переїдати та не пити багато алкоголю. Сьогодні краще поділитися паскою чи іншими смаколиками з нужденними, безхатьками або безпритульними тваринами, адже не можна скупитися.

Зауважимо! Зараз в Україні триває війна, тож відвідування цвинтарів та церков може нести небезпеку. Слідкуйте за ситуацією у своєму регіоні.

Провідна неділя: народні прикмети