В течение Светлой недели на подоконниках многих домов можно было увидеть свечи, которые горели. Считается, что они подсказывают умершим дорогу домой. В это воскресенье верующие идут в церковь, молятся за тех, кого уже нет с нами, и посещают кладбище, отмечает LifeStyle 24.

Тоже интересно 12 мая – какой церковный праздник: какие запреты нужно соблюдать в этот день

Фомино воскресенье: что нельзя делать

В Фомино воскресенье люди, по традиции, приносят на могилы родственников различную пищу. Однако употреблять ее там запрещено, говорят священники. В общем рекомендуется не переедать и не пить много алкоголя. Сегодня лучше поделиться паской или другими вкусностями с нуждающимися, бездомными людьми или животными, ведь нельзя скупиться.

Заметим! Сейчас в Украине идет война, поэтому посещение кладбищ и церквей может нести опасность. Следите за ситуацией в своем регионе.

Фомино воскресенье: народные приметы