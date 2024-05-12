В течение Светлой недели на подоконниках многих домов можно было увидеть свечи, которые горели. Считается, что они подсказывают умершим дорогу домой. В это воскресенье верующие идут в церковь, молятся за тех, кого уже нет с нами, и посещают кладбище, отмечает LifeStyle 24.
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Фомино воскресенье: что нельзя делать
В Фомино воскресенье люди, по традиции, приносят на могилы родственников различную пищу. Однако употреблять ее там запрещено, говорят священники. В общем рекомендуется не переедать и не пить много алкоголя. Сегодня лучше поделиться паской или другими вкусностями с нуждающимися, бездомными людьми или животными, ведь нельзя скупиться.
Фомино воскресенье: народные приметы
- Если сегодня выпадет дождь, то Господь не отпустил чьи-то грехи, поэтому плачет душа того человека.
- Если утром помолитесь, то будете долго и счастливо жить.
- Нужно умыться родниковой водой, чтобы жить в достатке и здоровье. Кроме того, ней стоит помыть иконы в доме.
- Если одинокие парни и девушки откажутся идти на забаву, то они не найдут свою судьбу до следующего года.