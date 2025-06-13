Ні в якому разі не робіть ці речі: як не накликати на себе біду у п'ятницю, 13 червня

П'ятниця 13-го – дата, яка традиційно викликає у багатьох людей тривогу та настороженість. Особливо, коли вона припадає на місяць, як червень, у розпалі літа, коли загострюються емоції та інтуїція. Чи дійсно ця дата така зловісна, як про неї кажуть?

Чого чекати від п'ятниці, 13 червня, розповіла потомствена відьма України, фіналістка 5-ї "Битви екстрасенсів" Ярослава Солодєєва (Федорова) у коментарі УНІАН, передає 24 Канал.

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Як зазначає Ярослава Солодєєва, п'ятниця, 13 червня 2025 року, збігається за часом із Полуничною повнею, яка відбулася 11 червня.

Ця повня особлива тим, що Місяць перебував в найнижчій точці до Землі за останні 18 років. Така позиція супутника може суттєво впливати на людей, зокрема на їхній емоційний стан та водний баланс організму, посилюючи чутливість і внутрішню напругу.

Чому п'ятниця 13-го вважається нещасливою

Поєднання п'ятниці (дня, пов'язаного з розп'яттям Ісуса в християнстві) та числа 13 (яке у багатьох культурах вважається символом невдачі) породило стійкий культурний міф про "зловісну дату". У середньовіччі вважалося, що за столом не повинно бути 13 осіб, бо це нібито приносить біду. Звідси ж і походить традиція уникати 13-го номера в готелях, літаках тощо.



Цифра 13 асоціюється з невдачею / Фото Unsplash

Що, за повір'ями, не можна робити в п'ятницю 13 червня

Не починайте важливих справ

Цей день вважається невдалим для підписання договорів, запуску бізнесу або ухвалення доленосних рішень.

Не мандруйте далеко

Особливо у незнайомі місця – кажуть, у дорозі вас можуть чекати непередбачувані труднощі. Авіаперельоти та далекі подорожі вважаються ризикованими.

Не позичайте гроші і не давайте в борг

Є прикмета, що гроші, віддані в п'ятницю 13-го, "не повернуться".

Не проходьте під драбиною і не розбивайте дзеркало

Ці прикмети знайомі багатьом, але саме у п'ятницю 13-го вони набувають особливо "темного" відтінку.

Цікаво! У психології навіть існує термін параскаведекатріафобія – патологічний страх перед п'ятницею 13-го. Насправді наукових доказів підвищеної аварійності, злочинності або нещасних випадків цього дня немає. Але якщо людина вірить, що дата нещаслива, її дії можуть бути обережнішими, тривожнішими, а отже — менш успішними. Самонавіювання має силу.

Аби п'ятниця, 13 червня, минула добре, радимо провести цей день спокійно та без ризиків. Уникайте конфліктів і сварок, створіть затишну атмосферу вдома. Це найкращий день для фільмів, ароматного чаю та приємної музики.