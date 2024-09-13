Господині використовують фольгу для запікання риби, оскільки вона запобігає випаровуванню вологи зі страви, пишуть Поради 24. Якщо герметично упакувати рибу у фольгу, то вона рівномірно прогріється й протушкується.

Читайте також Помідори лежатимуть місяцями: про цей спосіб зберігання знають одиниці

Окрім того, запечена риба ідеально підійде для тих людей, які дотримуються правильного харчування, оскільки в ній немає ніяких калорій на відміну від смаженої риби чи приготовленої в клярі.

Що робити, щоб риба не прилипала до фольги

Щоб риба мала ідеальний та естетичний вигляд, а шкірка не прилипала до фольги, загортати її треба блискучою стороною до неї, а матовою – назовні. Лист фольги складайте вдвічі та зробіть два герметичних шви з боків.

Не ігноруйте правильну температуру при запіканні страви, тоді вона не пригорить та не буде пересушеною. Для риби ідеальною температурою в духовці є 145°C. У випадку, якщо вам потрібна рум’яна скоринка, то за 5 хвилин до готовності просто розгорніть фольгу та продовжуйте запікати відкритою.



Риба більше не буде прилипати до фольги / Фото Getty Images

Щоб риба була смачною та ароматною – готуйте її разом з цибулею та морквою. Щодо спецій, то можете використовувати коріандр, чорний перець горошком чи лавровий лист. Вони додадуть рибі пряності та підкреслять її смак.

Для того, щоб точно бути впевненими в тому, що шкірка риби не прилипне до фольги, розмістіть її на цибулевих кільцях, а зверху накрийте тертою морквою.