Хозяйки используют фольгу для запекания рыбы, поскольку она предотвращает испарение влаги из блюда, пишут Советы 24. Если герметично упаковать рыбу в фольгу, то она равномерно прогреется и протушится.

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Кроме того, запеченная рыба идеально подойдет для тех людей, которые придерживаются правильного питания, поскольку в ней нет никаких калорий в отличие от жареной рыбы или приготовленной в кляре.

Что делать, чтобы рыба не прилипала к фольге

Чтобы рыба имела идеальный и эстетичный вид, а шкурка не прилипала к фольге, заворачивать ее надо блестящей стороной к ней, а матовой – наружу. Лист фольги складывайте вдвое и сделайте два герметичных шва по бокам.

Не игнорируйте правильную температуру при запекании блюда, тогда оно не пригорит и не будет пересушенным. Для рыбы идеальной температурой в духовке является 145°C. В случае, если вам нужна румяная корочка, то за 5 минут до готовности просто разверните фольгу и продолжайте запекать открытой.



Рыба больше не будет прилипать к фольге / Фото Getty Images

Чтобы рыба была вкусной и ароматной – готовьте ее вместе с луком и морковью. Что касается специй, то можете использовать кориандр, черный перец горошком или лавровый лист. Они придадут рыбе пряности и подчеркнут ее вкус.

Для того, чтобы точно быть уверенными в том, что шкурка рыбы не прилипнет к фольге, разместите ее на луковых кольцах, а сверху накройте тертой морковью.