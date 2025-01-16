Вони шкідливі: список рослин, які не можна садити біля дому

Дехто вже починає думати над посадкою декоративних рослин біля дому, однак не всі вони є корисними. Деякі з них так агресивно розширюються, що призводять до проблем. До прикладу, знищують місцеві популяції рослин.

Інвазивні рослини розповсюджуються через насіння, коріння чи плоди, які переносять птахи, пише 24 Канал з посиланням на Southern Living. Втім, ці рослини продаються навіть в садових центрах, тому їх треба уникати й не садити в жодному разі біля дому.

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Мімоза

Це маленьке чи середнє дерево швидко росте, має пір’яне листя й пухкі рожеві суцвіття. Добре ця рослина росте на сонячних ділянках, полях, узліссях та берегах струмків, однак біля дому її саджати не варто.

Клематис

Ця виноградна рослина шкідлива тим, що заглушує іншу рослинність. Цвіте вона добре в тіні чи на сонці й дуже швидко заповнює собою простір, тому будьте обережними, щоб розгалуженням листя вона не створила тінь для світлолюбних квітів.

Плющ

Рослина дуже добре приживається на будь-якому ґрунті. Дехто може саджати плющ для озеленення території, але не радимо цього робити, оскільки він дуже швидко розростається. Якщо за ним не доглядати й вчасно не обрізати, то він може "захопити" будинок й важко викорінюється, оскільки розмножується завдяки насінню.



Плющ може розростися по всьому будинку / Фото Pexels

Груша Бредфорд

Рослина ця має ще й іншу назву – груша каллерія. Вона проблемна через квіти, які мають дуже неприємний запах, слабку деревину та здатність до перехресного запилення з іншими рослинами, які згодом витісняє.

Барвінок звичайний

Ця популярна вічнозелена рослина має красиві лавандово-блакитні квіти, які гарно виглядають в саду, але в певних місцях вона може стати інвазивною.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Очерет

Дехто на своїх ділянках висаджує цю багаторічну траву як декоративну чи для боротьби з ерозією, однак в багатьох місцях вона може також стати інвазивною, бо швидко розростається через насіння.