Будуть одні проблеми: 7 найшкідливіших рослин, які категорично не можна садити біля дому

Не всі рослини підходять для висаджування біля будинку. Деякі з них можуть викликати лише проблеми.

Річ не лише у містиці. Зокрема, є рослини, за якими дуже важко доглядати.

Варто знати Витягують енергію та приносять лихо: топ-5 дерев, які не можна висаджувати біля дому

Сім рослин, які краще не садити біля хати

Рододендрон понтійський

Ця красива рослина може швидко поширюватися та душити своїх сусідів. Ба більше, вона виробляє токсини, які пригнічують ріст інших рослин.



Рододендрон не бажано садити біля хати / Фото Unsplash

Кипарис Лейланда

Це вічнозелене дерево дуже швидко росте. Тому воно часто блокує світло та краєвиди, що може викликати суперечки між сусідами. Кіпарис потрібно часто обрізати, щоб тримати його під контролем.



Кипарис – теж не найкращий вибір / Фото Unsplash

Гімалайський бальзам

Ця інвазивна рослина з агресивною звичкою росту може конкурувати із сусідами за світло, простір і поживні речовини. Її швидке поширення може призвести до ерозії ґрунту та збільшення ризику повеней.



Ця гарна рослина може вбити інші / Фото Depositphotos

Жовтий архангел

Ця приваблива лісова рослина може стати інвазивною у вашому саду. Вона швидко поширюється підземними шляхами та може задушити інші рослини.



Жовтий архангел швидко поширюється / Фото Depositphotos

Монбреція

Ця популярна садова рослина може швидко утворювати щільні скупчення, які важко видалити. Тому вона випереджатиме місцеві рослини та зменшуватиме біорізноманіття у вашому саду.



Монбреція може нашкодити іншим рослинам / Фото iStock

Бамбук звичайний

Цей екзотичний вид бамбука може стати інвазивним, якщо за ним ретельно не доглядати. Його агресивна коренева система може швидко поширюватися та завдати шкоди спорудам та іншим рослинам у вашому саду.



Бамбук краще обходити стороною / Фото Unsplash

Вишневий лавр

Цей вічнозелений чагарник дуже швидко росте. Тому він може швидко утворювати густу, непроникну поросль. Вишневий лавр також може бути токсичним для людей і тварин при потраплянні всередину.



Вишневий лавр дуже швидко росте / Фото pixabay