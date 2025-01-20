Для успіху та достатку: тримайте ці рослини на підвіконні увесь 2025 рік

Багато людей вірять в знаки та прикмети, які пов’язані з приверненням у життя грошей та успіху. Садівники кажуть, що є кілька рослин, які направду здатні залучити в життя добробут. Їх можна посадити самостійно, або придбати вазон у магазині.

Езотерики кажуть, що кімнатні рослини справді можуть залучити в життя успіх та достаток, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Вони вже давно здобули популярність серед людей, які справді переконані в тому, що ці рослини залучають в життя успіх та гармонію.

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Грошове дерево

Ця рослина має дуже потужну енергію грошей. Рекомендовано тримати вазон вдома, щоб залучити позитивну енергію достатку та процвітання. Щоб грошове дерево добре росло, його потрібно повертати до світла.

Пілея

Езотерики вважають, що ця рослина теж є досить грошовою. Її листя квітки нагадують монети. Вазон корисно не лише купляти для самого себе, але й комусь на подарунок. Це означатиме, що ви бажатимете рідним та друзям щастя й добробут. Щоб пілея добре росла, їй потрібне непряме світло та вологий ґрунт.



Пілея приверне у життя гроші / Фото Pexels

Лілія миру

Ця рослина вважається символом процвітання. Щоб вона добре росла, її потрібно поставити в те місце, де на неї потраплятиме непряме сонячне світло. Ґрунт повинен бути вологим, але заливати занадто багато води не треба. На листі час від часу потрібно очищувати пилюку.

Кімнатний бамбук

Езотерики кажуть, що ця рослина є щасливою для власників, бо справді приносить у життя щастя, добробут та гармонію. Кількість стебел бамбука має символічне значення. Три стебла – на щастя, п’ять стебел – на міцне здоров’я, а вісім – на багатство.