Коли ви садите рослини в себе у саду, певно, ви уявляєте квітник, а також пахучі трави, що можна буде згодом використати для цікавих рецептів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Втім, є чимало рослин, які надзвичайно схильні до нападів шкідників – тож якщо ви не можете приділяти багато часу догляду за ними, краще обрати інші варіанти.

Троянди

Звісно, троянди – це королеви саду, але й догляду вони потребують також королівського. Ці розлогі пишні кущі схильні до нападу великої кількості шкідників – павутинних кліщів, попелиці, трипсів та японських жуків, а також ними можуть поласувати й деякі комахи, які вражають тільки троянди – трояндові слимаки та трояндові цикади.

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Окрім того, якщо у вас на ділянці є кролики та зайці, також варто бути обережними – вони є великими шанувальниками цих квітучих кущів.

Водяні лілії та інші водні рослини

Певно, не дивно, що водні рослини забезпечують безпечну гавань та мілководдя для величезної кількості комарів – там вони можуть відкладати яйця, і вберегтися від цих неприємних комах буде дуже непросто.

До речі, під час вибору рослин для двору чимало людей зважають не тільки на практичність, але й на прикмети. Раніше ми розповідали, які дерева витягують сили з родини, тож їх ніколи не можна садити біля дому.

Соняшники

Насіння соняшників – це улюблені ласощі для багатьох тварин: білок, птахів. Але також є й кілька комах, яких соняшники можуть привабити до вашої ділянки – міль та довгоносики.

Соняшник
Соняшники можуть привабити шкідників у сад / Фото Pexels

Настурції

Настурції – це неймовірно гарні квіти, що можуть створити такий собі килим у вашому квітнику та саду. Але також зарості рослини є улюбленим місцем для блішок, павутинних кліщів, попелиць та великої кількості інших шкідників.

Англійський плющ

Це – ще одна потенційна схованка для комарів на вашій ділянці через вологі, затінені ділянки, що створює плющ прямо на стінах вашого дому. Окрім того, дуже часто він приваблює також павутинних кліщів.

Англійський плющ на стіні
В плющі можуть ховатися комарі / Фото Pexels

Тюльпани

Пагони тюльпанів – це одні з улюблених ласощів для кроликів. А щойно квіти підростуть, їх також можуть атакувати трипси, павутинні кліщі та попелиця.