Когда вы сажаете растения у себя в саду, вероятно, вы представляете цветник, а также пахучие травы, что можно будет впоследствии использовать для интересных рецептов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Впрочем, есть немало растений, которые чрезвычайно подвержены нападениям вредителей – поэтому если вы не можете уделять много времени уходу за ними, лучше выбрать другие варианты.

Розы

Конечно, розы – это королевы сада, но и ухода они требуют также королевского. Эти раскидистые пышные кусты подвержены нападению большого количества вредителей – паутинных клещей, тли, трипсов и японских жуков, а также ими могут полакомиться и некоторые насекомые, которые поражают только розы – розовые слизни и розовые цикады.

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Кроме того, если у вас на участке есть кролики и зайцы, также стоит быть осторожными – они являются большими поклонниками этих цветущих кустов.

Водяные лилии и другие водные растения

Вероятно, неудивительно, что водные растения обеспечивают безопасную гавань и мелководье для огромного количества комаров – там они могут откладывать яйца, и уберечься от этих неприятных насекомых будет очень непросто.

Кстати, при выборе растений для двора многие учитывают не только практичность, но и приметы. Ранее мы рассказывали, какие деревья вытягивают силы из семьи, поэтому их никогда нельзя сажать возле дома.

Подсолнухи

Семена подсолнухов – это любимое лакомство для многих животных: белок, птиц. Но также есть и несколько насекомых, которых подсолнухи могут привлечь к вашему участку – моль и долгоносики.

Подсолнух
Подсолнухи могут привлечь вредителей в сад / Фото Pexels

Настурции

Настурции – это невероятно красивые цветы, которые могут создать некий ковер в вашем цветнике и саду. Но также заросли растения являются любимым местом для блошек, паутинных клещей, тлей и большого количества других вредителей.

Английский плющ

Это – еще одно потенциальное убежище для комаров на вашем участке через влажные, затененные участки, что создает плющ прямо на стенах вашего дома. Кроме того, очень часто он привлекает также паутинных клещей.

Английский плющ на стене
В плюще могут прятаться комары / Фото Pexels

Тюльпаны

Побеги тюльпанов – это одно из любимых лакомств для кроликов. А как только цветы подрастут, их также могут атаковать трипсы, паутинные клещи и тля.