Когда вы сажаете растения у себя в саду, вероятно, вы представляете цветник, а также пахучие травы, что можно будет впоследствии использовать для интересных рецептов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Интересно Зачем класть стакан риса в шкаф: этот лайфхак точно поразит

Впрочем, есть немало растений, которые чрезвычайно подвержены нападениям вредителей – поэтому если вы не можете уделять много времени уходу за ними, лучше выбрать другие варианты.

Розы

Конечно, розы – это королевы сада, но и ухода они требуют также королевского. Эти раскидистые пышные кусты подвержены нападению большого количества вредителей – паутинных клещей, тли, трипсов и японских жуков, а также ими могут полакомиться и некоторые насекомые, которые поражают только розы – розовые слизни и розовые цикады.

До речі, знайти засоби від шкідників за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Кроме того, если у вас на участке есть кролики и зайцы, также стоит быть осторожными – они являются большими поклонниками этих цветущих кустов.

Водяные лилии и другие водные растения

Вероятно, неудивительно, что водные растения обеспечивают безопасную гавань и мелководье для огромного количества комаров – там они могут откладывать яйца, и уберечься от этих неприятных насекомых будет очень непросто.

Кстати, при выборе растений для двора многие учитывают не только практичность, но и приметы. Ранее мы рассказывали, какие деревья вытягивают силы из семьи, поэтому их никогда нельзя сажать возле дома.

Подсолнухи

Семена подсолнухов – это любимое лакомство для многих животных: белок, птиц. Но также есть и несколько насекомых, которых подсолнухи могут привлечь к вашему участку – моль и долгоносики.



Подсолнухи могут привлечь вредителей в сад / Фото Pexels

Настурции

Настурции – это невероятно красивые цветы, которые могут создать некий ковер в вашем цветнике и саду. Но также заросли растения являются любимым местом для блошек, паутинных клещей, тлей и большого количества других вредителей.

Английский плющ

Это – еще одно потенциальное убежище для комаров на вашем участке через влажные, затененные участки, что создает плющ прямо на стенах вашего дома. Кроме того, очень часто он привлекает также паутинных клещей.



В плюще могут прятаться комары / Фото Pexels

Тюльпаны

Побеги тюльпанов – это одно из любимых лакомств для кроликов. А как только цветы подрастут, их также могут атаковать трипсы, паутинные клещи и тля.