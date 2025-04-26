Цветение будет невероятным: 3 кухонных остатка для лучшего роста роз

Все садоводы мечтают о невероятном и цветущем саду, и для того, чтобы кусты роз пышно цвели, стоит воспользоваться интересным лайфхаком. Для подкормки вам понадобится несколько кухонных остатков.

Розы являются самыми популярными цветами в саду, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Они красиво разрастаются и радуют глаз все лето. Но для того, чтобы они пышно цвели, нужно использовать правильное удобрение, которое играет ключевую роль в их росте.

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Цветение кустов зависит от питательных веществ в почве. Удобрения им нужны для того, чтобы развивать крепкие стебли и листья. Розы имеют постоянную потребность в этих веществах, поэтому могут быстро забирать их из почвы, в которой растут.

Эксперты по садоводству рассказали о нескольких кухонных остатков, которыми можно подкормить розы и увидеть невиданный результат.

Банановые кожуры

Обычные банановые кожуры являются очень питательными для роз. Они богаты калием, который поддерживает общее состояние растения и способствует формированию цветов и даже укрепляет сопротивляемость к болезням. Кожуру нужно измельчить на маленькие кусочки и перемешать с почвой вокруг розы или даже неглубоко закопать.



Банановые кожуры являются полезными для роз / Фото Pexels

Кофейная гуща

Этот кухонный остаток розы также любят. Гуща добавляет азот в почву, улучшает структуру почвы и стимулирует развитие полезных микробов. Розы надо слегка посыпать кофейной гущей, однако не переусердствуйте, поскольку большое количество гущи может сделать почву достаточно кислой.

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Яичная скорлупа

Скорлупу нужно измельчить или покрошить, а потом добавить в почву. Благодаря этому кухонному остатку цветы получат питательные вещества.