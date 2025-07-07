Основная из причин распространения змей – сухость и теплая погода, пишет 24 Канал. Такая среда способствует размножению пресмыкающихся, поэтому они поселяются на новых территориях.

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Все чаще люди замечают ядовитых гадюк на собственных участках. Человеческое жилье может привлечь змей в поисках добычи – мышей, поэтому сейчас надо проявить особую осторожность.

Как вывести пресмыкающихся с частного участка

Обнаружить наличие змей во дворе не всегда просто, поскольку пресмыкающиеся боятся людей, поэтому при наличии шума всегда пытаются спрятаться. И для того, чтобы быть уверенными, что гадюки и ужи не заползут на участок, нужно высадить несколько растений, запах которых их сильно отпугивает.

Бархатцы

Это растение имеет резкий запах, который для пресмыкающихся является неприятным. Также бархатцы стараются обходить и мыши, которые являются добычей змей, поэтому высадите цветы по периметру двора, чтобы минимизировать опасность.

Хризантемы

В цветах содержится химическое соединение пиретрум, которое является смертельным для змей. Его даже часто используют в качестве природного инсектицида для борьбы с клещами, муравьями и тлей.



Хризантемы способны отпугнуть змей / Фото Pexels

Чеснок

Запах чеснока для змей является невыносимым, поэтому если высадить его по периметру огорода, то это станет границей для пресмыкающихся, поэтому они покинут участок.

Цитронелла

Масла, содержащиеся в листьях цитронеллы, имеют сильный цитрусовый аромат, который стараются избегать змеи.

Базилик

Это растение имеет сильный запах, который очень не любят змеи, поэтому высаживайте базилик на открытых и хорошо освещаемых участках.

Стоит отметить, что змеи очень не любят запаха бензина, поэтому можете на участке еще разложить куски ткани, пропитанные им. Не забывайте регулярно скашивать траву и не накапливайте во дворе органику, в которой могут поселиться змеи.

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Если же в вашем дворе есть собака, то можете не переживать о пресмыкающихся, поскольку животное их быстро отпугнет с участка.