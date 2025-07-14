Зачем бросать аспирин в стиральную машинку: таблетка решит распространенные проблемы
- Аспирин помогает вывести пятна с одежды и избавить стиральную машину от накипи, его можно использовать для отбеливания белья.
- Для чистки стиральной машины нужно измельчить 5 таблеток аспирина, смешать с кондиционером, и запустить цикл стирки без одежды.
Традиционно одежда забрасывается в машинку с добавлением стирального порошка, впрочем некоторые пользовательницы перед этим вымачивают одежду в аспирине. Оказывается, что ацетилсалициловая кислота способна вывести пятна с вещей и избавить от накипи в стиральной машине.
Обычные таблетки аспирина способны отбелить белье, пишет 24 Канал. Стирать вещи можно даже с просроченными таблетками, потому что эффект от них не ослабнет.
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Как аспирин отстирывает вещи и убирает накипь?
Аспирин считается уникальным пятновыводителем, который можно постоянно использовать. Нужно растворить 5 таблеток и развести в 5 литрах воды. Тогда замочите в растворе белье на ночь, а утром постирайте в стиральной машинке.
Такой простой лайфхак помогает не только отстирать вещи от грязи, но и вывести пятна. Аспирин способен удачно отстирать даже кровь и вино.
Аспирин хорошо влияет на стирку вещей / Фото Pexels
Если же времени на замачивание нет, тогда аспирин можно растолочь до порошкообразного состояния, смешать с основным порошком для стирки и засыпать все в отсек машинки. Благодаря этому методу тоже удастся избавиться от загрязнений и пятен.
Таблетка аспирина прекрасно отбеливает белые рубашки и футболки, а также полотенца. Кроме того, она способна вывести следы пота под мышками. Стоит только избегать шелка и шерсти, поскольку аспирин с этими тканями плохо взаимодействует.
К слову, ранее мы уже рассказывали о том, как можно почистить стиральную машину народными средствами.
Аптечное средство полезно еще и тем, что может вывести накипь из стиральной машинки. Нужно измельчить 5 таблеток аспирина, смешать их с кондиционером и вылить смесь в соответствующий отсек, запустив после этого цикл стирки без одежды. Метод легко уберет накипь на деталях стиральной машинки.