Навіщо кидати аспірин у пральну машинку: таблетка вирішить поширені проблеми

Традиційно одяг закидається у машинку з додаванням прального порошку, втім деякі користувачки перед цим вимочують одяг в аспірині. Виявляється, що ацетилсаліцилова кислота здатна вивести плями з речей та позбавити від накипу в пральній машині.

Звичайні пігулки аспірину здатні відбілити білизну, пише 24 Канал. Прати речі можна навіть з протермінованими таблетками, бо ефект від них не послабиться.

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Як аспірин відпирає речі та прибирає накип?

Аспірин вважається унікальним засобом для виведення плям, який можна постійно використовувати. Потрібно розчинити 5 таблеток та розвести в 5 літрах води. Тоді замочіть в розчині білизну на ніч, а вранці виперіть у пральній машинці.

Такий простий лайфхак допомагає не лише відіпрати речі від бруду, але й вивести плями. Аспірин здатен вдало відіпрати навіть кров та вино.



Аспірин добре впливає на прання речей / Фото Pexels

Якщо ж часу на замочування немає, тоді аспірин можна розтовкти до порошкоподібного стану, змішати з основним порошком для прання та засипати все у відсік машинки. Завдяки цьому методу теж вдасться позбутися забруднень та плям.

Таблетка аспірину чудово відбілює білі сорочки та футболки, а також рушники. Окрім того, вона здатна вивести сліди поту під пахвами. Варто лише уникати шовку та вовни, оскільки аспірин з цими тканинами погано взаємодіє.

До слова, раніше ми вже розповідали про те, як можна почистити пральну машину народними засобами.

Аптечний засіб корисний ще й тим, що може вивести накип з пральної машинки. Потрібно подрібнити 5 таблеток аспірину, змішати їх з кондиціонером й вилити суміш у відповідний відсік, запустивши після цього цикл прання без одягу. Метод легко прибере накип на деталях пральної машинки.