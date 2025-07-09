Полотенца останутся мягкими даже после сотой стирки: добавьте в стиралку эту безделушку

Если вы хотите, чтобы ваши полотенца годами оставались мягкими, как в отеле, нужно знать, как за ними ухаживать. Секрет совсем простой, но о нем знают единицы.

Со временем махровые полотенца теряют свою мягкость и шелковистость, зато становятся твердыми и жесткими, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота". Впрочем, это можно исправить – нужно только разобраться, какой натуральный ингредиент можно забросить в стиральную машину.

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Как стирать полотенца, чтобы оставались пушистыми и мягкими?

Многим людям известна проблема, когда полотенца сбиваются в комки и становятся твердыми – и очень часто это случается не только из-за длительного использования полотенца, но и из-за ошибок в стирке.

Вот основные правила ухода за махровыми полотенцами:

Лучше всего использовать жидкие моющие средства. Порошок может оставаться в волокнах, и поэтому ткань становится жесткой. Кроме того, жидкого средства нужно лить меньше, чем колпачок.

Стирать полотенца нужно при низкой температуре – лучше всего 30 градусов.

Нельзя стирать полотенца разных цветов вместе.

Не стоит ставить обороты больше, чем на 800.

Используйте ополаскиватель для белья.

Кладите в стиральную машину шарики для стирки.

Наполняйте барабан только наполовину.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как стирать лен, чтобы он не садился и не портился.



Полотенца нужно стирать деликатно / Фото Pexels

Что добавить в стиральную машину во время стирки полотенец?

Кроме основных правил, помогающих поддерживать мягкость полотенец, можно воспользоваться и несколькими лайфхаками – например, добавить несколько натуральных ингредиентов в стирку.

Распушить и смягчить полотенца можно с помощью трех домашних средств:

3 столовые ложки соли в барабан;

уксус в отсек ополаскивателя;

3 столовые ложки соды в барабан.

Это смягчит ткань, а также поможет сэкономить деньги на дорогих магазинных средствах.