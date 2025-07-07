Бархатцы имеют несколько едкий запах, который не любят насекомые, грызуны и другие вредители, которые могут испортить урожай, пишет 24 Канал. Опытные садоводы уже знают, что после главной посадки растений, дальше нужно по периметру грядок или между рядами посадок высаживать цветы.

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Почему бархатцы надо сажать на грядках

Капусту часто поражает медведка, поэтому для того, чтобы уберечь урожай, возле овощей стоит высадить бархатцы. Цветы посажены возле лука уберегут его от луковой мухи, а вот посадка возле клубники позволит плодам расти без вредного долгоносика.

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Сильно не любят запах бархатцев змеи, которые в этом году стали очень активными и часто кусают людей. Посадка цветов на грядках убережет от пресмыкающихся, которые стараются обходить участки с высаженными бархатцами.

Плохо влияет запах бархатцев на колорадских жуков и тлю. Дачники говорят, что едкий аромат имеют не только цветы, но и ее корни, поэтому посаженные возле картофеля бархатцы, способны отпугнуть проволочника, медведку и нематод – микроскопических червей в почве.

Высаженные бархатцы будут очень полезными в случае, если вы активно боретесь с проволочником. Личинка жука-щелкуна может жить под землей 5 лет и каждый сезон портить весь урожай картофеля. Резкий запах корней бархатцев может отпугнуть проволочника с огорода.



Посадка бархатцев является полезной на грядках / Фото Pexels

Садоводы даже прибегают к посадке бархатцев рядом с молодыми саженцами, чтобы защитить их от вредителей и вероятных болезней. В цветах содержатся фитонциды, которые уничтожают грибковые инфекции, которые способны вызвать фузариоз у растений.

Чтобы обеззаразить почву, бархатцы сажают на огороде, а после цветения закапывают в землю. Через месяц на этом месте можно сажать кукурузу, ячмень и другие культуры.

Кроме того, обычные бархатцы способны стать органическим удобрением и компостом. Садоводы выращивают их как сидераты, чтобы оздоровить структуру почвы и сажают в тех местах, где есть много сорняков, чтобы вывести их с участка.