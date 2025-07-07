Каждый садовод знает, что именно от дрожжей розы начинают потрясающе цвести, пишет 24 Канал. Дрожжевое удобрение прекрасно себя зарекомендовало как стимулятор роста, поэтому его используют все, кто хочет обойтись без химических средств.

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Дрожжевое удобрение для роз

После подкормки дрожжами, улучшается структура почвы, поэтому корни получают больше кислорода. Также дрожжи насыщают кусты азотом, который влияет на формирование побегов и наращивание зеленой массы. В дрожжах содержатся минералы и микроэлементы, которые укрепляют розу и повышают ее устойчивость к болезням.

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Для приготовления удобрения понадобится 10 граммов сухих дрожжей, 2 столовые ложки сахара и 10 литров (+ 50 литров) воды. Сухие дрожжи нужно развести с сахаром в теплой воде. Раствору надо дать настояться два часа, а тогда в настой добавить 50 литров воды и готовым удобрением поливать кусты.



Названо лучшее удобрение для роз / Фото Pexels

Дрожжевая подкормка выводит из почвы калий, поэтому землю после внесения удобрения следует посыпать золой. Как альтернатива – это может быть банановая кожура, в которой содержится много калия. Ее можно закопать рядом или под кустами роз.

Чтобы розы цвели до конца лета, стоит избавляться от лишних листьев и цветов на кустах. Удаляйте то, что уже отцвело. Такие листья и цветы после дождей начнут киснуть и повредят новым бутонам.

К слову, ранее мы рассказывали, когда нужно поливать розы, чтобы потерять цветы.

В июле розы могут атаковать вредители. Для того, чтобы избавиться от них, достаточно обработать кусты "Актарой" утром и вечером. А еще в начале июля розы можно обработать натуральными удобрениями. Подходит куриный помет или коровяк, от которого цветы начинают пышно цвести.